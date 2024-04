Er zählte zu den bekanntesten Musikern mit Wurzeln in der DDR. Er gründete eine Band, die viele Jahrzehnte lang Erfolg hatte - in Ost und West. Fritz Puppel bleibt für Fans und Musikerkollegen unvergessen.

Berlin - Genau zwei Monate nach dem Tod von Fritz Puppel haben Fans, Musikerkollegen und die Familie gemeinsam um den Gründer der Band City getrauert. Rund 250 Menschen kamen am Mittwoch zu der öffentlichen Gedenkfeier in Berlin. Darunter waren die verbliebenen drei Mitglieder der Band City sowie mehrere Musiker der Puhdys, der Sänger Dirk Zöllner und die Band Silly. Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr, der ein Leben lang der beste Freund von Puppel war, hatte Tränen in den Augen.

Puppel, Gitarrist und Komponist bei City, war am 10. Februar unerwartet im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte die Band 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke gegründet, der vor vier Jahren gestorben ist. In der Bandgeschichte gab es unterschiedliche Besetzungen, doch Puppel war immer dabei. Ende 2022 hatte sich City von der Bühne verabschiedet - nach fünf Jahrzehnten.

City-Sänger Toni Krahl erinnerte am Mittwoch in einer Rede an Puppel, „den Kapitän des Schiffs City.“ Wenn der Kahn fast auf Grund lag, habe Puppel ihn wieder hochgezogen. Unter den Rednern war auch der Musikproduzent Thomas Stein, ehemals Chef des Plattenlabels BMG Ariola. Nach dem Mauerfall hatte City („Am Fenster“) sich an ihn gewandt - mit Erfolg.