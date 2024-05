Dörverden - Ein Traktorfahrer ist im Landkreis Verden mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war mit seinem Trecker am Freitag in Dörverden unterwegs, als sich eine Seite eines angehängten Arbeitsgeräts - der sogenannte Striegel - löste und in einem Baum verfing, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Traktor und fuhr gegen einen weiteren Baum. Der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Warum sich der angehängte Striegel gelöst hatte, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro am Traktor.