Salzwedel - Rund 40 Landwirte haben mit ihren Traktoren gegen die Beschlüsse der Bundesregierung zur Streichung von Subventionen demonstriert und den Verkehr in Salzwedel teilweise lahmgelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich zunächst um eine angemeldete Versammlung. Im Laufe des Nachmittags blockierten einige Traktoren noch unangemeldet einen Kreisverkehr, so dass es zu starken Beeinträchtigungen gekommen sei. In der vergangenen Woche hatten Landwirte bereits in Magdeburg gegen die Bundesregierung demonstriert. Mit ihren Beschlüssen zur Einigung im Haushaltsstreit strich die Regierung unter anderem Subventionen für Agrardiesel und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge.