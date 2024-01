Erfurt - Seit dem frühen Morgen sind die ersten Teilnehmenden für die Bauernproteste auch in Erfurt unterwegs. Hupend rollten die ersten Traktoren und Laster ohne Auflieger im Morgengrauen bei klirrend kalten Temperaturen durch die Stadt. An manchen Fahrzeugen waren Plakate angebracht. An einem Kleinlaster war die Aufschrift mit Bezug zum Schachspiel zu lesen: „Erst fällt der Bauer, dann der König“. Zur für Thüringen zentralen Demonstration gegen den Abbau von Agrarsubventionen hatte der Thüringer Bauernverband aufgerufen.