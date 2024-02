Traktoren-Protest bei Edeka-Lager in Lauenau beendet

Traktoren blockieren eine Zufahrt zu einem Lager des Einzelhandelsunternehmens Edeka in der Nähe der Autobahn A2 im Landkreis Schaumburg.

Lauenau - Die Proteste von Landwirten mit Traktoren vor einem Lager des Einzelhändlers Edeka in Lauenau im Landkreis Schaumburg sind beendet. Die Zufahrten seien frei befahrbar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einem Gespräch zwischen Edeka-Verantwortlichen und den Demonstranten sei eine Übereinkunft erzielt worden. Zuvor waren nach Polizeiangaben rund 70 Teilnehmer an der Blockade beteiligt.

Der Protest hatte am Sonntagabend begonnen - immer wieder waren Traktoren weggefahren und neue hinzugekommen. Details der Übereinkunft lagen nicht vor, auch ein Sprecher von Edeka Minden-Hannover wollte zunächst keine Stellungnahme abgeben.

Auch eine Blockade eines Zentrallagers in Neuenkruge bei Oldenburg wurde noch am Montagabend beendet. Maßgeblich dafür dürfte nach Polizeiangaben die Einigung in Lauenau gewesen sein. Landwirte hatten mit rund 50 Fahrzeugen, darunter einige Traktoren, die Zu- sowie Abfahrt vom Lager blockiert.