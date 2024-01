Jena - Mit Protestzügen aus laut Polizeischätzungen etwa 90 Traktoren haben Landwirte in Jena und im Saale-Holzland-Kreis gegen den Wegfall von Steuervergünstigungen demonstriert. Die Traktoren fuhren der Polizeimitteilung von Donnerstag zufolge mit gedrosselter Geschwindigkeit und unter lautem Hupen auch auf Bundesstraßen. Staus von etwa 500 Metern Länge waren die Folge.

Der Protest der Landwirte richtet sich gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition in Berlin. Die Steuererleichterungen für Agrardiesel sowie die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen müssten beibehalten werden, fordern die Bauern.

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt warb um Verständnis für die Proteste der Bauern. Die Menschen, die da auf die Straße gingen, seien „von einem Tag auf den anderen von Kurzschlusshandlungen der Ampel massiv betroffen“, sagte Voigt. „Da wird fleißigen Menschen in die Tasche gegriffen“, beklagte er. Er unterstütze die Anliegen der Bauern und stehe mit den Organisatoren der Proteste in Ostthüringen im Gespräch. Voigt warf der Ampel-Regierung in Berlin vor, beim Sparen die falschen Prioritäten zu setzen. „Man muss den Leuten unter die Arme greifen, die den Laden am Laufen halten“, sagte er. Der Protest der Bauern sei berechtigt.