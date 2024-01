Magdeburg - Ihr Hupen war weithin hörbar, die orangenen Warnleuchten eingeschaltet: Die ersten Traktorenkonvois aus verschiedenen Regionen Sachsen-Anhalts sind am Montagmorgen in Magdeburg angekommen. Sie fuhren unter anderem auf einer zentralen Straße am Elbeufer entlang sowie an der Staatskanzlei bis auf den Domplatz vor dem Landtag. Dort sollte am Vormittag eine zentrale Demonstration stattfinden.

An vielen Traktoren waren Plakate befestigt. Darauf war unter anderem zu lesen: „Beim Schach machen die Bauern den ersten Schritt - und am Ende fällt immer ein König!“, „Fachkräftemangel gibt es nur in der Regierung!“ und „Für euer Essen brennt der Amazonas Regenwald!“.

Hunderte Traktoren verursachten im Zuge der bundesweiten Bauernproteste Verkehrsbeeinträchtigungen rund um sowie in Magdeburg. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssten entsprechend mehr Zeit einplanen, teilte die Polizei am Morgen auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Die Bauernproteste richten sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.

Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Aus Sicht der Bauern müssen die Kürzungen beim Agrardiesel komplett vom Tisch.