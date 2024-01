Dresden - Dynamo Dresden hat mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der dritten Fußballliga begonnen. 25 Feldspieler und drei Torhüter waren zur ersten Einheit nach dem Jahreswechsel am Dienstag in der Dresdner Walter-Fritzsch-Akademie dabei. Während mit Dmytro Bohdanov, Matthias Wetschka, Emil Zeil und Marlon Grafe gleich vier vielversprechende Nachwuchshoffnungen mittrainierten, fehlte Rückkehrer Oliver Batista Meier krankheitsbedingt.

Seine Leihe zum SC Verl hatte die SGD nach überzeugenden Auftritten (neun Tore, zehn Assists) vorzeitig beendet. Offen ist, ob der Offensivspieler am Mittwoch mit ins Trainingslager nach Belek (Türkei) fliegen wird. Dort will Dynamo bis zum 11. Januar den Grundstein für die Mission Wiederaufstieg legen.

Als Tabellenzweiter haben die Dresdner die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga in der eigenen Hand. Am 20. Januar trifft die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zum Auftakt der Restrückrunde auf den SV Sandhausen.