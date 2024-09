Düsseldorf - Deutschland-Fahnen, lila Trikots und ein Hauch von Volksfest: Einen Tag nach der 5:0-Gala gegen Ungarn sind die Fußball-Nationalspieler von rund 7000 Fans bei einer öffentlichen Trainingseinheit gefeiert worden. Bundestrainer Julian Nagelsmann bat die zwölf Ersatzspieler im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf zur üblichen Regenerationseinheit.

Die Startelf um Jamal Musiala und Florian Wirtz absolvierte derweil zunächst Athletik-Übungen im Teamhotel, kam dann aber noch unter großem Jubel der Fans in die kleine Arena. Autogramme wurden geschrieben, kleine EM-Bälle ins Publikum geschossen.

Das öffentliche Training hatte der DFB auch als Dankeschön für die große Unterstützung während der Heim-Europameisterschaft im Sommer veranstaltet. Am Nachmittag bekamen die Nationalspieler von Nagelsmann frei.

Per Bus nach Amsterdam

Das DFB-Team reist nach dem perfekten Start in die Nations League am Montag im Laufe des Vormittags mit dem Bus nach Amsterdam. Dort steht am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) mit dem Klassiker gegen die Niederlande die zweite Partie des UEFA-Wettbewerbs an.