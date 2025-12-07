Nach der Trennung von Sandro Wagner hat Manuel Baum beim FC Augsburg einen erfolgreichen Einstand als Interimshilfe gefeiert. Die Suche nach einer Dauerlösung läuft längst.

Augsburg - Auf der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für den beurlaubten Trainer Sandro Wagner hat sich der FC Augsburg keine Frist gesetzt. „Wir wollen proaktiv sein, wir fangen nicht erst jetzt an“, sagte Sportdirektor Benni Weber nach dem 2:0 (2:0) am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Es war das erste von fest geplanten drei Spielen für Interimslösung Manuel Baum, eigentlich Leiter Entwicklung & Fußballinnovation beim FC Augsburg, bis zur Winterpause.

Baums perfekter Einstand

„Da gibt es eine ganz klare Abmachung, dass es die drei Spiele sind. Ich denke, der Verein ist gerade dabei, etwas richtig Cooles aufzubauen, mit einer großen Vision. Das ist jetzt das Wichtigste, dass wir den Pfad nicht verlassen, sondern einfach weiter machen“, sagte Baum bei Sky. Er hatte die Augsburger schon von 2016 bis 2019 betreut.

Weber erläuterte weiter: „Wir sind nicht planlos und versuchen auf Dinge vorbereitet zu sein.“ Wagner war am Montag nach nur 14 Pflichtspielen freigestellt worden. „Wir haben uns kein Datum gelegt. Das Gute ist, dass wir bis Weihnachten Sicherheit haben“, sagte Weber, der sich zu einer Kandidatenliste nicht äußern wollte.