Braunschweig - Knapp eine Woche nach dem hitzigen Zweitliga-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98 (1:0) haben die beiden Trainer einen Streit über die Verletzung des Braunschweiger Spielers Robert Ivanov beendet. „Flo Kohfeldt und ich haben gestern telefoniert, er hat mich angerufen. Ich finde das einen guten Weg“, sagte Eintracht-Trainer Daniel Scherning bei der Pressekonferenz zum nächsten Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Der finnische Nationalspieler Ivanov war am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit von einem eigenen Mitspieler am Kopf getroffen und danach lange behandelt worden. Darmstadts Trainer Kohfeldt warf dem 30 Jahre alten Innenverteidiger in einem Sky-Interview vor, in erster Linie Zeit geschunden zu haben.

Kohfeldt-Interview als Anlass

„Ist halt peinlich. Also dann gefühlt zweimal den Krankenwagen zu rufen und dann direkt wieder auf das Feld zu rennen. Dann wird‘s halt auch auf Dauer schwierig, die Glaubwürdigkeit für Kopfverletzungen hochzuhalten“, sagte Kohfeldt.

Scherning fand diese Reaktion seines Kollegen „ganz schwach“. Anlass für das Telefonat mehrere Tage später war nun, dass sich Ivanov in der Szene offenbar ernsthaft verletzt hat. „Robert wird ausfallen und hat bisher nicht trainiert. Er hat in den letzten Tagen immer wieder auch über Kopfschmerzen geklagt. Da dürfen wir für's Wochenende kein Risiko eingehen“, sagte Scherning am Freitag.