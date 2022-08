Trainer Werner feiert Treffer ausgiebiger als in 2. Liga

Bremen - Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen hat nach Ansicht von Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt im Zuge des Aufstiegs seine Begeisterung für Treffer gesteigert. „Bei den Toren, die wir in der Bundesliga erzielen, geht er beim Jubel schon eher aus sich heraus als in der 2. Liga“, sagte der 28-Jährige dem „Kicker“. „Ansonsten bleibt er, wie er ist, und das schätzen wir auch an ihm.“



Der Trainer sei nach dem spektakulären 3:2 bei Borussia Dortmund am Samstag, in dem die Bremer alle Treffer nach der 89. Minute erzielten, ruhig gewesen. „Am nächsten Tag gibt er dir die Hand, als ob nichts gewesen wäre“, sagte Bittencourt. „Keine Mimik bei ihm, nichts.“



Die Partie in Dortmund sei laut dem hanseatischen Offensivspieler abgehakt und nun gelte Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) der volle Fokus: „Und wenn du dann noch einen Trainer hast, der die Euphorie sowieso etwas einfängt, weil er das als Typ ausstrahlt, fällt es noch mal leichter, nur bei sich zu bleiben.“