Sinsheim - Hertha BSC kann im Duell der Abstiegskandidaten bei der TSG 1899 Hoffenheim auf Sandro Schwarz an der Seitenlinie bauen. Der 44 Jahre alte Trainer der Berliner hatte unter der Woche wegen eines Magen-Darm-Infektes gefehlt, steht aber am Samstag in der Fußball-Bundesliga-Partie in Sinsheim wieder an der Seitenlinie.

Bei den Gästen fehlen neben den Offensivkräften Jean-Paul Boetius (Schulterverletzung), Chidera Ejuke (Knieverletzung) und dem Langzeitverletzten Kelian Nsona kurzfristig auch Marc Oliver Kempf (Hüftblessur) und Marton Dardai (muskuläre Probleme). Schwarz brachte dafür Agustín Rogel und Maximilian Mittelstädt.

Der Tabellenletzte Hoffenheim kann wieder auf den zuletzt verletzten Abwehrchef Kevin Vogt bauen. Zudem ist Spielmacher Christoph Baumgartner nach abgelaufener Gelb-Sperre wieder in der Startelf dabei. Auch der kroatische WM-Dritte Andrej Kramaric, der bei der Niederlage in Freiburg gar nicht zum Einsatz kam, spielt von Anfang an.

Trainer Pellegrino Matarazzo droht bei der sechsten Niederlage in Serie seit seinem Amtsantritt im Februar ein vorzeitiges Ende bei den Kraichgauern, die seit 14 Spielen im Oberhaus sieglos sind. „Wir sind im Ergebnissport, und das stimmt seit langer Zeit einfach nicht - so offen und ehrlich muss man das ansprechen“, sagte Sportchef Alexander Rosen vor dem Anpfiff im Sky-Interview: „Ich gehe voraus, versuche anzustacheln. Es geht darum, teamorientiert an Lösungen zu arbeiten, Entwicklungen zu bewerten.“