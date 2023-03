Berlin - Überraschung bei den Berlin Volleys: Erfolgstrainer Cedric Enard wird sein Amt beim deutschen Volleyball-Meister und Pokalsieger zum Saisonende aus privaten Gründen niederlegen. Einen Nachfolger hat der Verein bereits gefunden: Der 47-jährige Joel Banks, zugleich Trainer der finnischen Nationalmannschaft, wird von der Saison 2023/24 an die Rolle des Chefcoaches übernehmen. Das gab der Verein am Dienstag in einer Presseerklärung bekannt.

„Ich kann kaum in Worte fassen, wie schwer mir die Entscheidung gefallen ist“, sagte Enard zu der bevorstehenden Trennung. Zum einen möchte sich der Franzose in Zukunft mehr um seine Familie kümmern. „Großen Einfluss hat aber auch, dass ich nach 15 Jahren Tätigkeit als Trainer eine gewisse Müdigkeit verspüre“, begründete er seinen Schritt.

Enard trainiert die Volleys seit 2018, sein Vertrag war bis 2024 gültig. Unter ihm wurde die Mannschaft dreimal deutscher Meister, sie zählt auch in diesem Jahr wieder zu den Titelkandidaten. Die Spieler wurden von der Personalie vor dem Training am Dienstag informiert.

Mit Joel Banks haben die BR Volleys einen Nachfolger gefunden, der „genau in unser Anforderungsprofil passt“, wie Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand sagt. Der Brite sei ein Trainer, der „gewisse Erfahrungen und Erfolge aufweisen kann, aber sich selbst auch noch weiterentwickeln will“, so Niroomand.

Banks führte den belgischen Club Greenyard Maaseik in den Jahren 2018 und 2019 zu zwei Meistertiteln. In der laufenden Saison trainierte er den polnischen Erstligaclub PGE Skra Belchatow. Der Vertrag dort wurde aber vorzeitig aufgelöst.

Die BR Volleys starten am Samstag (20.00 Uhr) mit einem Heimspiel ins Play-off-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Gegner ist der Tabellenachte TSV Haching München. Gespielt wird in einer Serie Best of three. „Meine Motivation ist riesengroß, dass die Meisterschale am Ende meines fünften Trainerjahres hier in Berlin bleibt“, verspricht der scheidende Enard.