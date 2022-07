Illustration: Rotorblätter eines Hubschraubers auf einer Airbase. In Griechnland ist ein junger Tourist von einem Heckrotorblatt getötet wroden.

Athen/London/DUR - Ein 22 Jahre alter britischer Tourist ist auf einem Flugplatz bei Athen in das Rotorblatt eines Hubschraubers geraten und getötet worden. Der junge Mann war nach einem Familienurlaub auf Mykonos auf dem Rückweg nach Großbritannien.

Bei einem Zwischenstopp auf dem Hubschrauberlandeplatz bei Spata Athen passierte das Unglück vor den Augen seines Bruders und seiner Schwester, berichtet unter anderem die britische "Sun". Demnach wurde der Mann nach dem Aussteigen am Heck des Helikopters von sich noch drehenden Rotoren erschlagen.

Rettungskräfte konnten nichts mehr für den jungen Mann tun. Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr Ortszeit an dem privaten Hubschrauberlandeplatz am Stadtrand von Athen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar und muss nun von den Behörden gekärt werden. Ermittler untersuchen die Umstände des Unfalls. Es gebe jedoch unterschiedliche Versionen des Unfallhergangs, so die Berichte.

Der Pilot und zwei Bodentechniker seien vorläufig festgenommen worden. In einer Erklärung der Polizei heißt es demnach, dass die Propeller in der Regel etwa zwei Minuten nach dem Abschalten des Motors weiterlaufen. Es sei denn, der Pilot würde einen Knopf drücken, um sie bereits nach etwa 50 Sekunden zu stoppen. Da die Türen des Helikopters kein Schloss haben, könne jeder aussteigen, wenn er das möchte.

Die Ermittlungen von Polizei und der unabhängigen Flugunfallbehörde würden sich nun darauf konzentrieren, ob der Pilot die Passagiere aufgeforderte, von Bord zu gehen. „Wir sprechen von einer beispiellosen Tragödie, die niemals hätte passieren dürfen", soll ein Sprecher der Polizei gegenüber "The Sun" gesagt haben. Die Ursache werde genaustens untersucht.

Ein zweiter Hubschrauber, der die Familie eines Freundes des Getöteten beförderte, steuerte nach Bekanntwerden des Unglücks kurzerhand den internationalen Flughafen von Athen an, um zu verhindern, dass die Angehörigen die schrecklichen Bilder des tragischen Unfalls sehen mussten.