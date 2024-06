Die Tracht ist in Thüringen immer noch sehr lebendig: Beim Landestrachtenfest zogen die Aktiven am Samstag durch Mühlhausen. Und: Der Trachtenverband hat auch ausländische Mitglieder.

Mühlhausen - Auf teils historischen Traktoren mit Anhängern sind die Teilnehmenden des Umzugs zum Thüringer Landestrachtenfest am Samstag durch Mühlhausen gefahren. Mit dunklem Hut und Trachtenjacke dabei war auch der Landesvorsitzende des Thüringer Landestrachtenverbands, Knut Kreuch. „Die Tracht ist in Thüringen immer noch sehr lebendig“, sagte Kreuch vor dem Umzug. Es gebe Lebensphasen, in denen diese besonders gerne getragen werde: Etwa bei Kindern im Grundschulalter und den älteren Generationen. „In der Pubertät ist das Thema Tracht eher schwierig“, so Kreuch.

Mit Blick auf Anhänger rechtsextremer Parteien sagte Kreuch: „Wenn jeder Dritte eine bestimmte Partei wählt, dann habe ich den auch in meinem Verein. Ich kann niemandem ins Herz schauen. Als Verband distanzieren wir uns deutlich von menschenverachtenden Parolen und Einstellungen.“

Der Trachtenverband habe auch ausländische Mitglieder aus Polen und Rumänien etwa. In Osteuropa sei die Trachtentradition auch verbreitet, so Kreuch. Bei der Europawahl kam die AfD, deren Landesverband der Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem einstuft, in Thüringen auf 30,7 Prozent.

Der Landestrachtentag startete am Freitag, am Sonntag soll er mit einem ökumenischen Gottesdienst im Bratwurstmuseum enden. Das Trachtenfest findet mit dem Traditionsfest Mühlhäuser Holzfahrt statt.