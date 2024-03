Vier Kühe auf einer Koppel in Erfurt-Mittelhausen verhalten sich, als seien sie vergiftet worden. Einem trächtigen Tier geht es derart schlecht, dass der Tierarzt zu Spritze greift.

Erfurt - Eine trächtige Kuh ist in Erfurt eingeschläfert worden, nachdem sie und drei weitere Kühe auf einer Koppel anscheinend vergiftet worden sind. Der 28 Jahre Halter hatte Alarm geschlagen, als er am Sonntag feststellte, dass es seinen Tieren schlecht ging, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dem trächtigen Tier sei es derart schlecht gegangen, dass ein Tierarzt die Kuh schließlich einschläferte. Zuvor hatte er Vergiftungserscheinungen bei den Tieren festgestellt.

Die ebenfalls verständigte Polizei habe den Bereich ergebnislos nach Giftködern abgesucht, sagte eine Polizeisprecherin. Auch das Veterinäramt sei eingeschaltet worden. Ermittelt werde wegen Verstoßes gegen den Tierschutz. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte mutwillig die Tiere vergiftet haben, so die Polizeisprecherin. Für den Halter sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.