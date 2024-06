Mühlhausen - Fahren statt gehen: Beim großen Umzug zum Landestrachtenfest in Mühlhausen am Samstag werden die Teilnehmer die Strecke mit historischen Fahrzeugen zurücklegen. „Der neuartige Umzug mit historischem Trachten-Korso zieht durch die Innenstadt von Mühlhausen bis zum Bratwurstmuseum, dabei sitzen die Gruppen auf den Fahrzeugen statt zu laufen“, sagte Knut Kreuch, Landesvorsitzender des Thüringer Landestrachtenverbands. Traktoren und andere historische fahrbare Untersätze seien dabei.

Bezug nehme das Fest in diesem Jahr zum Jubiläum „1300 Jahre Thüringer Kirmes“. 724 sei in Thüringen die erste Kirchweih gefeiert worden, so Kreuch. Auch Mühlhausen habe eine große Kirmesgesellschaft. „Kirmes, oder Kerbe, oder die anderen Begriffe meinen eigentlich die Kirchweih. Der Mann trägt dazu einen dunklen Anzug, die Frau ein festliches Gewand - häufig eine Tracht. Kirmes und Tracht gehört zusammen“, so Kreuch. Auch bei traditionellen Kirmesumzügen tragen die Teilnehmenden mitunter Tracht.

„Am Freitagabend beginnt das Fest mit der „Thüriade“: eine Leistungsschau der Trachtenvereine mit gemeinsamen Tanzen, Singen und Mundart von Jung und Alt“, so Kreuch. Den Abschluss macht ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen im Bratwurstmuseum. Kreuch rechnet mit rund 1000 Mitwirkenden beim Fest aus, die sich von Freitag bis Sonntag beteiligen. Das Trachtenfest findet mit dem Traditionsfest Mühlhäuser Holzfahrt statt.