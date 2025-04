Die Osterzeit ist Start in die Reisesaison - Touristiker hoffen auf beständiges Wetter. (Archivbild)

Potsdam - Ostern gilt als Start in die Reisesaison - für Kurzentschlossene gibt es jetzt laut Tourismus-Gesellschaft in Brandenburg noch Last-Minute-Angebote. Trotz guter Buchungslage seien in den Ferien spontan noch Zimmer im Hotel oder Ferienwohnungen zu finden - ob beispielsweise im Spreewald oder im Seenland Oder-Spree, hieß es von der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB).

In Brandenburg ist auch die Wassersport-Saison gestartet. Bei Hausboot-Anbietern gibt es nach wie vor Möglichkeiten für Urlaub auf dem Wasser. Beliebt sind auch Rad- und Wandertouren. Da derzeit tendenziell eher mit wechselhaftem Wetter zu rechnen sei, bleibe zunächst noch abzuwarten, wie sich das auf das Oster-Geschäft auswirke, so die Mitteilung der TMB.