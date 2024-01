Tourismus in Thüringen noch immer unter Vor-Corona-Niveau

Erfurt - Bei den Übernachtungszahlen haben die Thüringer Tourismusregionen das Vor-Corona-Niveau zuletzt noch immer nicht erreicht. Von Januar bis Oktober 2023 verzeichnete die Thüringer Tourismus GmbH rund 8,6 Millionen Übernachtungen im Freistaat und damit etwa 4,4 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019, wie sie am Dienstag in Erfurt mitteilte. Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten im Jahr 2022 wuchsen die Zahlen hingegen um 9,4 Prozent.

Alle Thüringer Regionen legten bei den Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr zu, wie die Touristiker weiter mitteilten. Am stärksten war der Anstieg demnach mit 17,9 Prozent in Erfurt, wo auch das Niveau von vor der Corona-Pandemie übertroffen worden sei. Auch in der Region Eichsfeld lägen die Zahlen über den Werten von 2019, die Region Saale-Unstrut sei nur noch 1,3 Prozent davon entfernt.