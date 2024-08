Potsdam - Die Tourismuswirtschaft in Brandenburg ist weiter im Aufwind. Wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in den Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen Brandenburgs 6,4 Millionen Übernachtungen sowie 2,5 Millionen Gästeankünfte gezählt. Das entspricht verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einem Zuwachs bei den Übernachtungen von 1,9 Prozent und bei den Gästen von 5,3 Prozent. Damit sei das erste Halbjahr 2024 das bisher erfolgreichste im Brandenburg-Tourismus gewesen, hieß es.

Die meisten Übernachtungen konnten den Angaben zufolge mit 2,3 Millionen die Hotels verbuchen. Das entsprach einem Plus von 3,5 Prozent. Ferienzentren, Ferienhäusern und Ferienwohnungen legten um 8,8 Prozent auf 1 Millionen und Campingplätze um 8,9 Prozent auf 595.000 Übernachtungen zu.

Spreewald beliebteste Tourismusregion

Bei den Reiseregionen liegt der Spreewald mit einer Million Übernachtungen vor dem Seenland Oder-Spree mit 971.000 und dem Dahme-Seenland mit 678.000 Übernachtungen.

„Nach dem Rekordjahr 2023 mit mehr als 14 Millionen Übernachtungen ist der Tourismus auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf erfreulich stabilem Kurs“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Dennoch seien die Rahmenbedingungen für touristische Betriebe nach wie vor von großen Unsicherheiten geprägt sind. Das betreffe unter anderem Kostensteigerungen für Energie, Personal und Wareneinkauf.