Berlin - Nach der Erholung des Tourismus vom Einbruch in der Corona-Pandemie trifft sich die Branche in dieser Woche in Berlin auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB). Wie der Start ins aktuelle Jahr verlaufen ist, berichtet unter anderem der Deutsche Reiseverband (DRV) am Montag (10.00 Uhr). Umfragen zufolge ist die Reiselust der Menschen in Deutschland groß. Veranstalter wie Tui und DER Touristik berichten von gestiegenen Buchungszahlen.

Das vergangene Tourismusjahr 2022/23, das am 31. Oktober endete, schlossen Veranstalter und Reisebüros nach Angaben des DRV erstmals seit der Corona-Pandemie mit einer positiven Umsatzbilanz ab.

Im Gegensatz zu den Vor-Corona-Jahren steht die ITB (5. bis 9. März) weiterhin nur Fachbesuchern offen. Gastland ist in diesem Jahr Oman. Offiziell eröffnet wird das Branchentreffen am Montagabend (18.00 Uhr) unter anderem von Dieter Janecek, Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft, und Tourismus sowie Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU).