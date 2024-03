Magdeburg - Das Finale der Deutschland Tour 2025 findet womöglich in Sachsen-Anhalt statt. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Stadtrat Magdeburg am 2. Mai beraten soll. Demnach soll das vorletzte Teilstück des einzigen deutschen Etappenrennens auf dem Brocken enden. Die Schlussetappe soll von Halle nach Magdeburg führen. Als Ziel ist nach mehreren Runden durch die Landeshauptstadt das Schleinufer angedacht. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ über die Vorlage berichtet.

Der Veranstalter der Deutschland Tour war an die Städte Halle und Magdeburg herangetreten. Die Etappen würden am 23. und 24. August 2025 stattfinden, gestartet wird die Rundfahrt am 20. August.

Allerdings möchte die Stadt Magdeburg das Event nicht ohne finanzielle Hilfen stemmen. Notwendig sei eine Förderung durch das Land in Höhe von 270.000 Euro und das Einstellen der erwarteten Kosten in den Haushalt 2025. Diese würden voraussichtlich 535.000 Euro betragen. Davon könnten womöglich noch weitere Förderungen von insgesamt 100.000 Euro sowie Werbeeinnahmen von 70.000 Euro abgezogen werden.

Auf dem Brocken würde wohl die Entscheidung über den Gesamtsieg fallen. Seit der Wiederbelebung der Deutschland Tour hat es erst eine richtige Bergankunft gegeben. 2022 endete die vorletzte Etappe auf dem Schauinsland in Baden-Württemberg, wo sich der britische Bergspezialist und spätere Gesamtsieger Adam Yates entscheidend absetzte.

In der Vergangenheit hatte man sich bereits in Stendal mit der Idee befasst, Zielort der Schlussetappe der Rundfahrt zu werden. Im Stadtrat musste man den Plan später jedoch aus Kostengründen verwerfen. Die Austragung einer Etappe ist für Städte vor allem durch den medialen Werbeeffekt interessant, da sie neben einer Vielzahl von Erwähnungen in klassischen und sozialen Medien auch umfassende Live-Berichterstattung im TV mit sich bringt.