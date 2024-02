Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau soll eine bislang unbekannte Person versucht haben, einen 40-Jährigen zu erstechen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, soll sich der Täter oder die Täterin am frühen Freitagmorgen zunächst mit dem Opfer gestritten und dann mehrmals mit einem messerähnlichen Gegenstand auf den Mann eingestochen haben. Der Schwerverletzte sei mit Stichen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht worden. Derzeit bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Staatsanwaltschaft und Polizei hätten die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.