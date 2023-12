Berlin - Rund eine Woche nach der Tötung eines 63-jährigen Mannes in Berlin-Marzahn ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Der 34-jährige Verdächtige, der zeitweise bei dem Toten gewohnt haben soll, sei am Montagabend in Charlottenburg von Zivilfahndern der Kriminalpolizei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Haftbefehl lag bereits vor, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht zum 28. November hatte eine 86-jährige Frau in einem Mietshaus in Marzahn gehört, wie jemand mit einem Schlüssel in ihre Wohnung kam. Der Eindringling überwältigte sie, ließ sich Geld geben und floh. Die Frau erzählte der Polizei, ihr Neffe, der im selben Haus lebte, habe einen zweiten Wohnungsschlüssel. Die Polizei fand den Neffen tot in dessen Wohnung und suchte seitdem nach dem Täter.