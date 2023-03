Halle (Saale) - Im Prozess um ein totes neugeborenes Mädchen hat die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gegen die 38-jährige Mutter gefordert. Die Angeklagte habe den Tod des Kindes trotz ihrer festgestellten Intelligenzminderung billigend in Kauf genommen, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Landgericht Halle am Dienstag. Sie habe gewusst, dass ein Neugeborenes Schutz brauche. Ihre geschilderte Hoffnung, dass das Kind gefunden werde, wertete die Staatsanwaltschaft als Schutzbehauptung.

Die 38-Jährige hat laut Anklage im Dezember 2021 das Mädchen in Halle lebend geboren, in ein T-Shirt eingewickelt und anschließend an einem Wertstoffhof abgelegt. Der Leichnam des Babys wurde Tage später von einer Spaziergängerin entdeckt.

Die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und ein Strafmaß von zwei Jahren. Sie verwies auf das emotionsarme Umfeld der Angeklagten. So hätte der Kindesvater die Geschehnisse verhindern können. Zudem sei die Angeklagte aufgrund ihrer geistigen Einschränkung nicht in der Lage gewesen, Probleme adäquat zu lösen. Das Urteil sollte am frühen Vormittag am Dienstag verkündet werden.