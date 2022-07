Toter Riesenwels treibt im Wasser: Ruderer rufen Polizei

Berlin - Ruderer haben am Übergang vom Tegeler See zur Havel den modernden Kadaver eines toten Riesenwelses im Wasser entdeckt. Der Vater und sein Sohn sahen vor einer Woche an der Insel Valentinswerder „etwas nach Verwesung Riechendes“ im Wasser treiben, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Die Ruderer alarmierten die Polizei, die vor Ort feststellte, dass es sich um einen 1,70 Meter großen Wels-Kadaver handelte.

Ein Foto des Kadavers „ersparte“ die Polizei ihren Followern auf Twitter. Nach Angaben eines Sprechers gestaltete sich die Bergung schwierig: Da der Körper bereits stark verfault war, wurde das tote Tier mit einem großen Mülleimer aus dem Wasser geschöpft, bevor es in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht werden konnte.

Welse sind die größten einheimischen Süßwasserfische und fressen Fische, Frösche, Krebse, auch schon mal eine Ente oder Ratten. Sie können drei Meter lang und 250 Kilo schwer werden.