Oldenburg - Nach einem ungeklärten Todesfall in einer Klinik im Landkreis Ammerland haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Ein 52 Jahre alter Patient war Anfang April in der Klinik in Bad Zwischenahn gestorben. Eine Krankenpflegerin entdeckte den Mann leblos in seinem Bett. Bei der angeordneten Obduktion wurde festgestellt, dass eine Gewaltanwendung zu seinem Tod geführt haben könnte, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Freitag heißt.