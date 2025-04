Erfurt - Ein Mann ist nach einem Feuer in einer Wohnung im Erfurter Norden gestorben. Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache am Morgen in der Wohnung ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Nachbarn bemerkten den Rauch und schlugen Alarm. Die Feuerwehr löschte den Brand. Versuche, den in der Wohnung aufgefundenen Mann wiederzubeleben, scheiterten. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Zuvor hatten andere Medien berichtet. Nähere Angaben zur Identität des Toten machte die Polizei nicht.