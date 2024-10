Ein 28-Jähriger stellt sich auf einer Wache der Polizei und gibt an, einen Menschen getötet zu haben. Kurz darauf finden die Beamten die Leiche in einer Wohnung.

Berlin - In Begleitung seines Anwalts hat sich ein 28 Jahre alter Mann der Polizei gestellt - er habe in einem Mehrfamilienhaus einen Menschen getötet. Beamte fanden in der von ihm angegebenen Wohnung in Berlin-Reinickendorf eine männliche Leiche mit Stichverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Offen blieb etwa die genaue Identität des Toten sowie Hintergründe zur Tat.