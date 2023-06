Sonnenstein - Der tot gefundene Luchs im thüringischen Landkreis Eichsfeld ist vermutlich illegal beschossen worden. Erste Untersuchungen am Leibniz-Institut für Zoologie und Wildtierforschung in Berlin ergaben, dass das Tier in Folge eines Schusses verstarb, teilte das Thüringer Ministerium für Umwelt und Naturschutz am Mittwoch mit. Kurz nach dem Fund des Luchses vor knapp zwei Wochen bei Jützenbach war bereits festgestellt worden, dass dem Tier ein Vorderbein fehlte und dass es stark abgemagert war.

„Illegale Tötungen bedeuteten einen Rückschlag für sämtliche Artenschutzbemühungen“, sagte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) zu dem Vorfall laut Mitteilung. Die zuständigen Naturschutz- und Jagdbehörden wurden laut Ministerium informiert, damit weitere Schritte zur Klärung der Straftat eingeleitet werden können. Bereits im vergangenen Jahr war ein Luchs bei Buttstädt im Landkreis Sömmerda beschossen und getötet worden.

Die aktuellen Hinweise auf den illegalen Beschuss zeigten, wie schlimm das Problem der illegalen Jagd in Thüringen ist, erklärte der Thüringer Landesverband des Naturschutzbundes (NABU). „Offenbar haben wir es in Thüringen mittlerweile mit einer regelrechten Verfolgungskultur auf geschützte Tierarten zu tun“, hieß es. Deshalb forderte der NABU die Einrichtung einer Stabstelle zur Bekämpfung von Umweltstraftaten. Vorbilder gäbe es bereits in Italien und Spanien.

Der Luchs verbreitet sich seit seiner Ausrottung in vielen Teilen Europas demnach nur „sehr zögerlich“. Er steht unter anderem auf der Liste der streng geschützten Arten in der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Durch den hohen Schutzstatus ist das Töten des Luchses eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet.