Toter Kater in Drahtfalle in Weimar entdeckt

Weimar - Eine Katze ist in Weimar durch eine verbotene Drahtfalle getötet worden. Ein Zeuge habe das tote Tier am Dienstag im Stadtteil Nord gemeldet, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) fanden das Tier demnach in der gesetzwidrig aufgestellten Falle. Kratzspuren im Boden und die Positionierung des zwei Jahre alten Katers ließen auf einen Todeskampf in der Falle schließen. Die Polizei sicherte Beweise, die genauen Umstände würden derzeit noch ermittelt.

Das Aufstellen derartiger Fallen sei den Angaben zufolge in Deutschland verboten. Ebenso verboten sei das Auslegen von Giftködern oder das Fangen und Töten von Vögeln. Wenn Tiere im privaten Bereich ein Problem darstellten, könne sich jeder in der Stadtverwaltung über rechtskonforme Maßnahmen zur Tierabwehr informieren. Das Töten von Wirbeltieren stelle laut Tierschutzgesetz eine Straftat dar. Liege wie in dem Fall des zweijährigen Katers der Verdacht auf eine Straftat vor, werde diese ausnahmslos zur Anzeige gebracht, hieß es.