Garrel - Eine Spaziergängerin hat einem Waldgebiet an der Thülsfelder Talsperre im Kreis Cloppenburg eine Leiche entdeckt. Die Frau habe gemeldet, dass ihr Hund in dem unwegsamen Gebiet auf einen leblosen Körper gestoßen sei, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass es sich um einen seit Anfang November 2024 vermissten Mann handelt.

Nachdem ein Nachbar den 69-Jährigen zuletzt am 6. November gesehen hatte, meldete sein Bruder den Mann zwei Tage später als vermisst. Rund 250 Einsatzkräfte suchten in der Folge nach dem Vermissten. An der Thülsfelder Talsperre in Garrel wurde aber nur sein Auto gefunden.

Vermisster wohl gesundheitlich vorbelastet

Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DRK und DLRG mit fünf Drohnen, mehreren Booten sowie zwei Rettungshundestaffeln waren damals im Einsatz. Auch Revierförster und Jäger waren zur Unterstützung vor Ort. Nach damaligen Informationen soll der Vermisste gesundheitlich vorbelastet gewesen sein.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, teilte die Polizei nun mit. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg habe einen Antrag auf Obduktion beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Aufgrund der Gesamtumstände handelt es sich bei dem Toten „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den Vermissten, hieß es.