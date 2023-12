Toter in Trümmern einer abgebrannten Laube entdeckt

Dresden - In den Trümmern einer abgebrannten Laube in Dresden ist ein lebloser Körper entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war die Identität des Toten zunächst nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an. Den Angaben zufolge wurden die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen zu dem Brand im Stadtteil Tolkewitz gerufen. Der Tote wurde bei den Löscharbeiten entdeckt.