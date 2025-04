In einer Unterkunft für Obdachlose im Heidekreis wird ein 49 Jahre alter Bewohner tot entdeckt, die Ermittlungen laufen. Eines kann die Polizei nicht ausschließen.

Toter in Obdachlosenunterkunft gefunden

War es Fremdverschulden? In Munster wird ein Toter in einer Obdachlosenunterkunft entdeckt. (Symbolbild)

Munster - In einer Obdachlosenunterkunft in Munster im Heidekreis ist ein lebloser Mann gefunden worden. Ein Fremdverschulden sei derzeit nicht auszuschließen - angesichts der „Gesamtumstände“, teilte die Polizei mit. Details dazu nannte die Behörde nicht. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 49 Jahre alten Bewohner der Unterkunft - die Leiche wurde am Mittwochabend gefunden. Der Tatort wurde „akribisch“ untersucht, der Zentrale Kriminaldienst übernahm die Ermittlungen. Mehr könne zunächst nicht bekanntgegeben werden, teilte die Polizei mit.