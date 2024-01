Toter in der Gera im Landkreis Sömmerda gefunden

Andisleben - Ein toter Mann ist in der Gera im Landkreis Sömmerda entdeckt worden. Zwei Angler fanden den leblosen Körper im Wasser zwischen Walschleben und Andisleben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Identität des am Samstag entdeckten Toten sei noch unbekannt, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittle nun zur Todesursache und zur Klärung der Identität.