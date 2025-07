Zella-Mehlis/Meiningen - Zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen sind drei Wochen nach dem Fund eines toten Mannes in Zella-Mehlis (Thüringen) wegen Mordverdachts festgenommen worden. Sie sollen noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Meiningen mit. In der vergangenen Woche wurden bereits zwei 19-Jährige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen.

Am 23. Juni war die Leiche eines 23 Jahre alten Mannes in einem Bachlauf in Zella-Mehlis entdeckt worden. Der Tod löste in der etwa 12.620 Einwohner zählenden Stadt im südlichen Thüringen Trauer und Schock aus. Weitere Details zu den Hintergründen und Umständen der Tat gibt die Staatsanwaltschaft mit Blick auf laufende Ermittlungen nicht bekannt.