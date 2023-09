Gosen-Neu Zittau - Nach dem Leichenfund in einem ausgebrannten Auto in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau (Oder-Spree) östlich von Berlin hat die Polizei die Identität des Toten festgestellt. Bei dem Opfer handelt es sich um den 21 Jahre alten Besitzer des Autos, wie ein Polizeisprecher am Freitagmittag bestätigte. Am vergangenen Sonntag war im Bereich einer Kleingartenanlage in der Seestraße ein Auto in Flammen aufgegangen. Es brannte völlig aus. Im weiteren Verlauf wurden im Autowrack menschliche Überreste gefunden. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt zur Todesursache.