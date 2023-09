Leipzig - Im Zusammenhang mit dem Tod eines Ende Juli am Lindenauer Hafen in Leipzig gefundenen jungen Mannes ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen, er steht unter Mordverdacht in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge sowie wegen Computerbetrugs, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Die Leiche des 25-Jährigen war am 27. Juli im Bereich eines zerstörten ehemaligen Speichergebäudes entdeckt worden. Im Zuge aufwendiger Untersuchungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts war der Beschuldigte ins Visier der Ermittler geraten. Diese dauerten an.