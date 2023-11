Landsberg/Halle - Nachdem ein 49 Jahre alter Mann tot in Landsberg gefunden wurde, geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nach Zeugen. Die Leiche des Mannes wurde obduziert, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota von der Staatsanwaltschaft in Halle am Donnerstag. Derzeit gebe es noch keinen Tatverdächtigen, die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Der Mann war am vergangenen Dienstag (31.10) mit schweren Kopfverletzungen auf einem Feldweg im Saalekreis gefunden worden. Nach Angaben von Staatsanwalt Cernota sollen unter anderem die Angehörigen sowie die Nachbarn des Toten befragt werden.