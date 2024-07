Nach dem Fund eines Toten in Melle steht die Obduktion an. (Symbolfoto)

Melle - Nach dem Fund einer Leiche in Melle nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die Obduktion solle am frühen Nachmittag erfolgen, sagte ein Polizeisprecher. Der bislang unbekannte Tote war am Montag von einem Landwirt auf einem Waldweg im Meller Ortsteil Wellingholzhausen gefunden worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.