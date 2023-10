Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf sind eine Frauenleiche und ein Schwerverletzter gefunden worden. Seit dem Fund des Ehepaares am Mittwochnachmittag ermittelt eine Mordkommission, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei demnach davon aus, dass die Frau versuchte, ihren 81 Jahre alten Mann zu töten und sich selbst das Leben nahm. „Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags mit anschließender Selbsttötung dauern an“, hieß es. Zum Zustand des 81-Jährigen machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.