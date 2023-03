Hannover - Ein Mensch ist bei einem Brand in einer Gartenlaube in Hannover-Hainholz gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr brannten am Dienstagnachmittag zwei Lauben in einem Kleingartenverein. Anwohner hätten bereits den Verdacht gehabt, dass sich noch ein Mensch darin befinde. In den Trümmern fanden die Einsatzkräfte später die leblose Person. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass die Flammen auf eine dritte Laube überspringen. Nähere Informationen zu Alter und Geschlecht der toten Person sowie zur Brandursache machten die Behörden zunächst nicht.