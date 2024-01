Berlin - Beim Löschen eines Hochhausbrandes in Berlin-Spandau ist eine tote Person gefunden worden. In der Steigerwaldstraße habe am Mittwochabend eine Wohnung im sechsten Obergeschoss gebrannt, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die gestorbene Person wurde demnach in der Brandwohnung gefunden. Nach der Bergung habe eine Notärztin nur noch den Tod feststellen können, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Brandursache sei bisher nicht bekannt.