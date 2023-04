Sayda - Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Samstag ein Transporter in Sayda (Landkreis Mittelsachsen) in Brand geraten. Die Einsatzkräfte fanden darin eine tote Person, wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage informierte. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es. Die Brandursache war vorerst unklar. Genauere Hinweise erhoffen sich die Ermittler von einem Spezialisten, der für Untersuchungen vor Ort hinzugezogen wurde. Klar sei, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall gehandelt habe, so die Polizei.