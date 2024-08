Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in Marzahn soll am Montag eine Obduktion stattfinden.

Berlin - Nachdem die Leiche einer 14-jährigen Jugendlichen im Keller eines großen Mietshauses in Berlin-Marzahn gefunden wurde, soll nun eine chemische Untersuchung klären, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ergebnisse werde es aber frühestens in der nächsten Woche geben.

Die Obduktion der am Sonntag entdeckten Leiche habe keine Hinweise auf ein sogenanntes Fremdverschulden, also ein mögliches Verbrechen, erbracht, so die Staatsanwaltschaft. Es gebe also keine Anhaltspunkte für eine Straftat und damit auch keine Verdächtigen oder Festnahmen.

Die 14-Jährige war von einem Bewohner am Sonntag gegen 18.00 Uhr in dem Haus in der Merseburger Straße entdeckt worden. Wegen des Alters und der Umstände wurden zunächst eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, um zu klären, ob es einen konkreten Verdacht auf etwas Strafbares geben könnte.