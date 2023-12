Tote in Wohnung in Mettingen: Osnabrückerin festgenommen

Mettingen - Drei Tage nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Mettingen im nördlichen Münsterland hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft ist die 34-Jährige am Freitag in Osnabrück gefasst worden. Seit Samstag sitzt sie wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Die Festgenommene äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen und stammt laut den Ermittlungen aus dem familiären Umfeld des Opfers. Die 34-Jährige soll die Geldkarte der 62-Jährigen gestohlen haben und dann anschließend mehrmals versucht haben, Geld abzuheben.

Eine Nachbarin hatte sich laut früheren Angaben der Polizei Sorgen um die 62-Jährige gemacht, mit einem Ersatzschlüssel die Wohnung im Kreis Steinfurt geöffnet und die Tote gefunden. Bei der Obduktion der Frau fanden die Gerichtsmediziner Spuren von körperlicher Gewalt.