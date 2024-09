Einsatzkräfte finden in einem Wohnhaus eine Leiche. Die Umstände sind noch unklar

Tote in Wohnhaus in Delitzsch entdeckt - Hintergründe unklar

Delitzsch - In einem Wohnhaus in Delitzsch (Landkreis Nordsachen) haben Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Noch ist unklar, ob sich in dem Haus zuvor eine Explosion ereignet hatte oder ein Feuer ausgebrochen war, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.