Berlin - Die Festnahme des Tatverdächtigen im Fall der toten Fünfjährigen in Berlin ist in der Nähe des Fundorts geschehen. Der 19-Jährige sei am Dienstag „am Rande des Parks“, in dem auch das Mädchen gefunden wurde, gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

„Wenn sich der Tatverdacht erhärtet, soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden“, so die Sprecherin weiter. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Dabei werde auch geprüft in welcher Beziehung der deutsch-türkische Verdächtige und das Opfer standen. Zuvor hatte die Polizei bereits gesagt, dass der Tatverdächtige einen Bezug zu dem Mädchen habe.

Die Fünfjährige war seit Dienstagnachmittag vermisst und am Abend im Bürgerpark Pankow gefunden worden. Sie wurde noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie aber starb.