Tote Frau in Dresden: Verdächtige in Untersuchungshaft

Dresden - Nach dem Tod einer älteren Frau in Dresden ist gegen eine Beschuldigte Haftbefehl erlassen worden wegen Totschlags durch Unterlassen. Die 48-Jährige verfügte über eine Vorsorgevollmacht für die Verstorbene, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Sie befinde sich in Untersuchungshaft, der zugleich in der Wohnung der Toten festgenommene Mann sei auf freiem Fuß. Gegen den 37-Jährigen werde derzeit wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Hinweise auf eine Verwandtschaft der Frauen und des Mannes gebe es bisher nicht.

Die leblose 60-Jährige war am Dienstagabend in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Löbtau gefunden worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Nach Angaben der Polizei war sie in einem verwahrlosten Zustand. Wie und warum sie starb, ist noch unklar. Den Rettungsdienst hatte die jüngere Frau gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Todesursache soll laut Staatsanwaltschaft im Zuge einer für Ende der Woche geplanten Sektion geklärt werden.